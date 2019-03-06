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تجديد اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية مع المعهد الفرنسى بمصر

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:05 م
تجديد اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية مع المعهد الفرنسى بمصر جانب من توقيع الاتفاقية
كتب إبراهيم قاسم
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وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على توقيع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لشئون المركز، على تجديد اتفاقية التعاون مع المعهد الفرنسى بمصر ،برئاسة المستشار محمد بو عبد الله، بشأن تنظيم دورات اختيارية حرة لأعضاء الهيئات القضائية.
 
كما تتضمن الاتفاقية دورات فى اللغة القانونية،  وتيسير سبل الاطلاع على أحد المطبوعات والكتب الثقافية والدورات القانونية باللغة الفرنسية، وذلك بمقار المعهد الفرنسى  بالمنيرة و مصر الجديدة  والإسكندرية
 
و على صعيد أحدث الدورات التدريبية بالمركز فقد عقدت دورة تدريبية الأولى من نوعها للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنوط بهم تنفيذ أحكام الهيئة، و الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة، للإرتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم حول كيفية تطبيق الضبطية القضائية، فى مجال الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 شأن سلامة الغذاء .

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