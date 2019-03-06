تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا عدد 7.350 نقطة ليصل إلى مستوى 5300.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحا عدد 13.780 نقطة ليصل إلى مستوى 5585.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسرا عدد 5.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.84 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار كويتى عبر 1652 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "أسمنت خليح" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.55%، تليه عقار بنسبة 7.97%، ثم وطنية بنسبة 5.85%، فيما تصدر سهم "وربة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الهلال بنسبة 9.28%، ثم تحصيلات بنسبة 7.83%.