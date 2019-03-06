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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:43 م
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:28 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحا  12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5305.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحا 24.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5596.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسرا عدد 12.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4764.18 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 178.9 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5846 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
 
وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.44%، تليه سنام بنسبة 10%، ثم أسمنت خليح بنسبة 8.55%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.12% ثم أسمنت أبيض بنسبة 8.51%، ثم بيان بنسبة 8.42%.
 

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