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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:18 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 18796 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة.


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