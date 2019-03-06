تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 18796 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة.