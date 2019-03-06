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الأربعاء، 06 مارس 2019 07:42 م
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لمناقشة خبير الأصوات..

تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لأبريل المقبل

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:14 م
تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لأبريل المقبل هيئة المحكمه
بورسعيد محمد فرج
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قررت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار، وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على، تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لجلسة 1 أبريل لمناقشة خبير الأصوات مودع التقرير وسماع أقوال المتهم السابع وتقديم المستندات من جانب المتهم الأول مع استمرار حبس المتهمين.
 
وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد، والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية، وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لتوجيه الاتهامات  لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين.

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