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تأجيل دعوى تبعية مستشفى سعاد كفافى لـ"التعليم العالي" لـ 13 مارس

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:44 م
تأجيل دعوى تبعية مستشفى سعاد كفافى لـ"التعليم العالي" لـ 13 مارس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبد المجيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة، لجلسة 13 مارس الجارى.
 
وقال "عبد المجيد"، في دعواه، إنَّ قرار غلق المستشفي من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذى يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشرى بإنشاء مستشفى جامعى لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
 
وتابع عبد المجيد: "الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة تشرح وجهة نظرها للمسؤولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما أنَّه قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة".
 

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