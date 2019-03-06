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تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ"لمهندسين" ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:23 م
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ"لمهندسين" ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لمدة ساعتين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لها والذى حدده قانون النقابة بربع من لهم حق التصويت، والذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2017، ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا، بعد التأجيل إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا سيتم تأجيله لمدة أسبوعين.
 
وتناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ميزانية عام 2018، والذى حققت النقابة بها فائضا بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، وذلك بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزانة 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.
 
 

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