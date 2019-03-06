بيان لوزير التموين يعلن سعر توريد إردب القمح للعام الحالى

كتبت ــ هند مختار

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، عن سعر توريد إردب القمح لموسم العام 2018 ـ 2019، بعد توافق الحكومة بشأنه.

وصرح د. علي المصيلحي، بأنه تم الاتفاق على سعر 685 جنيهاً لدرجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهاً لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5 .

وتوجه الوزير بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.