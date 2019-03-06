video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بيان لوزير التموين يعلن سعر توريد إردب القمح للعام الحالى

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:37 م
بيان لوزير التموين يعلن سعر توريد إردب القمح للعام الحالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتبت ــ هند مختار
إضافة تعليق
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، عن سعر توريد إردب القمح لموسم العام 2018 ـ 2019، بعد توافق الحكومة بشأنه.
 
وصرح د. علي المصيلحي، بأنه تم الاتفاق على سعر 685 جنيهاً لدرجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهاً لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5 . 
 
وتوجه الوزير بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية عالجت 30 ألف من الـ100ألف حالة حرجة

وزيرة الصحة: مليار و93 مليون جنيه تكلفة علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار

القمح

توريد القمح

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة