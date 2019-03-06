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بيان عملى على انهيار العقارات وانقاذ المحتجزين داخل الحرائق

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:58 م
بيان عملى على انهيار العقارات وانقاذ المحتجزين داخل الحرائق اليوم العالمي للحماية المدنية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
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اجرى عناصر  الحماية المدنية بيان عملى ، على التعامل مع بلاغات انهيار العقارات وحرائق المبانى وانقاذ المحتجزين وانتشال الجثث والمصابين.
 
وشارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وقيادات من القوات المسلحة وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة .
 
كانت وزارة الداخلية ، نظمت إحتفال  الحماية المدنية، فى اطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية ؛  بطريق السويس الصحراوى وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .
 
وانطلقت فاعليات الإحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى ، بحضور اللواء علاء الدجوى  مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و اللواء علاء عبد الظاهر  مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية .
 
ياتى ذلك فى ضوء إحتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية الموافق الأول من مارس من كل عام، وتحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 

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