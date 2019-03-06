بلتون: جائزة bt 100 تتويج لأداء الشركة المتميز فى مجال إدارة الأصول

كتب هانى الحوتى

قالت شركة بلتون المالية القابضة، نحن سعداء بالتكريم من مؤسسة 100bt العريقية التابعة لمجموعة اعلام المصريين الرائدة فى هذا المجال فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال كريم نعمة العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، إن الجائزة تعد تتويجا لأداء الشركة المتميز وقدرتها على تقديم العديد من المنتجات في مجال إدارة الأصول بالجنيه المصرى والدولار، والتى تشمل الاستثمار في الأسهم المحلية والإقليمية وصناديق السيولة النقدية والدخل الثابت والمحافظ الاستثمارية بكافة أنواعها.

و تجدر الإشارة إلى أنه فى 2004، تعاونت بلتون مع بنك مصر لإطلاق أول صندوق استثمار في مصر يعمل في مجال السيولة النقدية، مما ساعد في نمو سوق صناديق السيولة النقدية في مصر ومهد الطريق لإطلاق 27 صندوق استثمار في مصر بعد ذلك؛ تدير بلتون سبعة صناديق منهم؛ وتحتل ستة صناديق منهم قائمة الصناديق الأفضل أداء الـ 12 شهر الماضية.

فضلاً عن ذلك، كانت بلتون المالية أول من قدم فكرة محافظ استثمارات الدخل الثابت التى تخدم مئات الآلاف من المستثمرين. منذ يونيو 2017، ركزت بلتون على زيادة أصولها المدارة محليا وعالمياً مما أدى لارتفاع حجم الأصول المدارة لديها إلى 32 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى الحفاظ على مكانتها كأكبر مدير أصول بحصة سوقية 41% من حجم الصناديق.