video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باشليه تأسف لرفض إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة بخصوص القتل فى غزة

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:03 م
باشليه تأسف لرفض إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة بخصوص القتل فى غزة الاحتلال الاسرائيلى ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

 قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنها تأسف "لرفض" إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة عن قتل قواتها الأمنية لمحتجين في قطاع غزة "دون الرد على أي من القضايا الخطيرة جدا التي تمت إثارتها".

وتوصل محققون مستقلون من المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في غزة العام الماضي.

وأضافت باشليه مشيرة إلى الذكرى الأولى للاحتجاجات في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان "يجب على جميع الأطراف المعنية ضبط النفس مع اقتراب الثلاثين من مارس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف ثلاثة مواقع بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

الامم المتحدة




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة