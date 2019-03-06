video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انقلاب سيارة نقل ثقيل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:22 م
انقلاب سيارة نقل ثقيل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية انقلاب سيارة
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

أنقلبت سيارة نقل ثقيل ، محملة بكمية من السقالات الخرسانية أمام محطة المياة بجوار شركات البترول بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإنقاذ وإزالة آثار الحادث دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء أيمن لؤي مساعد مدير أمن القليوبية ، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكمية من السقالات الخرسانية.

علي الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية لمكان الحادث وتبين انقلاب السيارة وبها حمولة تعد حوالي 10 طن من السقالات الخرسانية ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإنقاذ وإزالة آثار الحادث ،دون خسائر بشرية ،وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.,

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات شبرا الخيمة تقضى بحبس 8 متهمين بالسجن 10سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة