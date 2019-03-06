انقلاب سيارة نقل ثقيل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

القليوبية-نيفين طه

أنقلبت سيارة نقل ثقيل ، محملة بكمية من السقالات الخرسانية أمام محطة المياة بجوار شركات البترول بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإنقاذ وإزالة آثار الحادث دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء أيمن لؤي مساعد مدير أمن القليوبية ، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بكمية من السقالات الخرسانية.

علي الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية لمكان الحادث وتبين انقلاب السيارة وبها حمولة تعد حوالي 10 طن من السقالات الخرسانية ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإنقاذ وإزالة آثار الحادث ،دون خسائر بشرية ،وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.,