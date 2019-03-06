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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:59 م
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انطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا بمدارس بنى سويف

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:30 م
انطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا بمدارس بنى سويف حملة أمراض السمنة والانيميا لطلاب المدارس ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أطلق فرع التأمين الصحى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، الحملة الرئاسية وذلك للكشف على أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول الإبتدائى وحتى الصف السادس الإبتدائى بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هبه محمد حسن منسق عام الحملة بفرع التأمين الصحى ببنى سويف فى بيان لها إن الحملة الرئاسية انطلقت فى 769 مدرسة ابتدائية متنوعة ما بين تربية وتعليم والأزهر الشريف ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين 442 ألف و560 طالبًا وطالبة فى المراحل الابتدائية، وسيقوم التأمين الصحى بأعمال المبادرة بالحضر والصحة بالريف، وتعتبر بنى سويف من ضمن محافظات المرحلة الثانية والبالغ عددهم 11 محافظة وسيتم الفحص بناء على موافق كتابية من ولى الأمر وبالرقم القومى للطالب من واقع شهادة الميلاد وسيتم تقديم العلاج بالمجان بعيادات التأمين الصحى ببنى سويف.

 

 


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