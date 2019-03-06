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انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:00 ص
انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة، سيتم إطلاقها اليوم الأربعاء،  فى 11 محافظة، وتستهدف 4.5 مليون طالب.

 

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تنفذ فى 9788 مدرسة بـ11 محافظة  هى: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء.

 

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن كافة الطلاب الذين يجرى اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التى تضمها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحى" بالمجان، مؤكدة أن الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة، توفر كافة الدعم للمبادرة.

 


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الصحة

طلاب المدارس

الانيميا

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