اليوم.. عمومية نقابة المهندسين تصوت على ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه

تناقش النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء، بالجمعية العمومية العادية، ميزانية عام 2018، والذى حققت النقابة بها فائض بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، وذلك بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تطرح الجمعية العمومية، موازنة النقابة لعام 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا، إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2017، وإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيلها لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيله لمدة أسبوعين.