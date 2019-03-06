الهلال الأحمر المصرى ينظم احتفالية غدا لاستعراض دور المرأة السيناوية

كتب مدحت وهبة

ينظم الهلال الأحمر المصرى احتفالية كبرى غدا الخميس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لإبراز دور السيدات فى المجتمع، خاصة، أن هناك نساء لعبن أدوارا غير عادية فى تاريخ مجتمعاتهن من أجل حق النساء فى المساواة فى الحقوق والواجبات، كما يوجد العديد من السيدات نماذج ناجحة فى المجتمع ومعيلات لأسرهم.

وتأتى احتفالية الهلال الأحمر المصرى إيمانا بدور المرأة وتاريخها فى خدمة المجتمع المصري، حيث يحتفل الهلال هذا العام بكل امرأة مصرية ولكنه يحتفى بشكل خاص بالمرأة السيناوية التى تمر بظروف غير عادية وتقف صلبة تحمى نفسها وابنائها ومجتمعها من أجل حياة أفضل.

وستشهد الاحتفالية كل من اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومتطوعي الهلال الأحمر والعديد من الشخصيات العامة ونماذج من السيدات الناجحة.

كما سيتم افتتاح معرض عن منتجات المرأة السيناوية وكذلك السيدات المستفيدات مِن أنشطة الهلال الاحمر المصري ويقومون بتصنيع منتجات الحرف اليدوية كما سيضم المعرض منتجات السيدات المهاجرين من بعض الدول الافريقية وسوريا.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، أن الاحتفالية تمثل يوماً خاصاً في حياة المرأة لما تقدمه من أعمال تفيد المجتمع خاصة المرأة السيناوية التي تحملت الكثير من أجل الصمود تجاه مجتمعها وتربية أبنائها، لافته إلى أن هذه الاحتفالية ستلقى الضوء أيضا على إنجازات السيدات الناجحات في أعمالهن، حيث يكون هذا اليوم فرصة لدعم حقوق المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات، خاصة وأن المرأة عضو فعال في المجتمع كما أن النساء يضطلعن بدور حاسم في مساعدة أسرهن ومجتمعاتهن.