النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لضحية السلام لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة وفاة سيدة داخل منزلها بالسلام، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة بعد ورود تحريات المباحث والذى أفاد بتعرض المجنى عليها للاغتصاب قبل وفاتها بأيام.

أوضحت معاينة قوات الأمن الأولية، للجثة التى عثر عليها داخل عقار سكنى بمنطقة النهضة بالسلام، أن السيدة مريضة نفسيا وتعيش بمفردها. وأضافت المعاينة، أن السيدة عثر عليها أمام أحد العقارات بمدينة النهضة، وتم إبلاغ النيابة لمعاينة الواقعة.

وتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة تدعى "كريمة"، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيد لتفريغها وسؤال شهود العيان واتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.