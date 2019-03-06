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المصرية للاتصالات عن BT100: الجائزة تقديرا لدورنا فى عملية التحول الرقمى

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:00 م
المصرية للاتصالات عن BT100: الجائزة تقديرا لدورنا فى عملية التحول الرقمى المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
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حصدت شركة المصرية للاتصالات WE جائزة أفضل مشغل اتصالات متكامل فى مصر لعام 2018، من مجلة Business Today  وذلك خلال احتفالية السنوية لها والتى تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمات الشركات فى دعم الاقتصاد المصرى، وتسلم الجائزة المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات.

وقالت المصرية للاتصالات إنها استحقت هذه الجائزة بعد النجاح الكبير الذى حققته بعد التحول إلى أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، وكذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في النهوض بقطاع الاتصالات المصرى ودعم عملية التحول الرقمى فى مصر.

يذكر أن BT100 هو حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة Business Today الرائدة في مصر، إحدى الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، تقام الاحتفالية للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2018، ويشارك هذا العام في BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.


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عادل حامد

التحول الرقمى

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المصرية للاتصالات

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