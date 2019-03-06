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المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى مدينة نصر

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:51 م
المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى مدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب، على عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه. 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم كل من، "محمد.أ" 40 سنة عاطل، و "سيد.ع" 38 عاما عاطل، تهمة الشروع فى سرقة مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث تبين أيضا قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمدينة نصر، حيث قام المتهمان باستيقاف المجنى عليه وأشهرا فى وجهه الأسلحة البيضاء، وعند مقاومته أشهر المتهم الأول فى وجهه سلاح أبيض"سكين" مما بث الخوف والرعب فى نفسه وشل مقاومته متعديا عليه محدثا به إصابات بالغة بالجسد. 
 
وكانت تمكنت القوة الأمنية من ضبطهما، تم اقتيادهما إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات. 

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