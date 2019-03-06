المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تهديد سيدات بنشر صور فاضحة ببولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم حسام زكريا بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتهديد بعض السيدات بنشر صور خادشة للحياء ببولاق الدكرور.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة للمتهم حسام زكريا، عامل، تهمة تهديد عدد من السيدات بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تحصيل مبالغ مالية من المجنى عليهم جراء ابتزازهم بنشر صور خادشة للحياء.