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المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق بسبب الأمطار.. أبرزها: تجنب السرعة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 ص
المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق بسبب الأمطار.. أبرزها: تجنب السرعة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بمجموعة من الإرشادات المرورية للقيادة الآمنة أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار، تجنباً لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

كما شددت إدارة المرور على التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

كما لفت إدارة المرور على استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

ونوهت إدارة المرور على مضاعفة مسافة السيارات على الطرق، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.


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