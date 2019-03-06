القوات الأمريكية بأفغانستان تنفى مزاعم طالبان باستهدافها

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رفض المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان ديف بتلر مزاعم حركة طالبان المتعلقة بهجوم إقليم (هلمند) الذى تم شنه ضد معسكر (شوراباك) الأسبوع الماضى.

وقال بتلر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - "إن طالبان تواصل محاولة تحويل خسائرها وجرائمها إلى انتصارات وهمية من خلال أكاذيبها".

وأضاف: "إنهم يزعمون أنهم قتلوا المئات من قوات التحالف الأسبوع الماضى فى إقليم هلمند، إنهم لم يقتلوا أحدا، يزعمون أنهم يواصلون عنفهم للانتقام لموت الأبرياء، بينما الذين يقتلونهم هم أفراد الشعب الأفغاني".

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه مجموعة من مسلحي طالبان هجوما على معسكر (شوراك) في إقليم (هلمند) الأسبوع الماضي، والذي أفاد مسئولون محليون بأنه أسفر عن مقتل أكثر من 20 جنديا أفغانيا.