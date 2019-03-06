العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تحلية المياه مع شركة سويسرية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) وشركة (اكوا سويس) السويسرية للتعاون فى مجال إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وذلك بديوان عام الوزارة.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر-2030 حيث ستقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) بما تمتلكه من خبرات ونجاحات كبيرة فى مجال إنشاء محطات تنقية مياه الآبار، تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى ومن خلال مشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التى أسندت إليها وبما لديها من إمكانيات وبنية تحتية تساعد على نجاح هذه المشروعات، بالتكامل والتعاون مع شركة (اكوا سويس ) السويسرية التى تعتبر من الشركات المتقدمة على مستوى العالم فى مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحى، فى جلب تكنولوجيات جديدة لتنفيذ هذه المحطات بمصر والدول العربية المحيطة والدول الأفريقية خاصة فى ظل ترأس مصر الاتحاد الأفريقى هذا العام.

ومن جانبه أعرب SANJEEV VARMA المدير التنفيذى لشركة (اكوا سويس ) السويسرية والعضو المنتدب عن ثقته فى نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ممثلة في شركة قها للصناعات الكيماوية لإقامة مشروعات مشتركة فى مجال تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحى لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وبحثية كبيرة وعمالة مدربة على مستوى عال سوف تساعد على نجاح التعاون والتكامل بين الجانبين، مؤكدا على قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لشركة قها فى هذا المجال وأن شركة (اكوا سويس ) السويسرية سوف تساهم فى جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية منافسة من خلال تصنيع مكونات المحطات محليا.

وأكد على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية حيث أن لشركة (اكوا سويس ) مشروعات فى دول مثل ( كينيا ، السعودية ، الكويت ، باكستان ، ليبيا ، إثيوبيا ، العراق).

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق علي قيام شركة (اكوا سويس) السويسرية بإيفاد وفد فنى من الشركة لزيارة شركات الإنتاج الحربى خلال الأسبوع القادم للاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها وتحديد خطة تنفيذ خطوات العمل القادم.