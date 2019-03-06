الشرطة البريطانية تعثر على جسم مريب بالقرب من البرلمان

رويترز

ذكرت الشرطة البريطانية أن ضباطا متخصصين يتعاملون مع جسم مريب جرى العثور عليه قرب أحد مداخل البرلمان اليوم الأربعاء. وقالت الشرطة على تويتر "لم ترد أنباء عن إصابات. التحقيقات مستمرة".

كانت الشرطة قد أخلت مباني فى جامعتين بريطانيتين اليوم الأربعاء عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما فى لندن.

وقالت الشرطة فى شرق انجلترا إنها طوقت جامعة إسكس وأخلت بعض المبانى بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات. كما أخلت السلطات فى اسكتلندا عددا من مبانى جامعة جلاسكو اليوم الأربعاء بعد العثور على طرد مشبوه فى مكتب بريد الجامعة.