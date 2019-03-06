"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تقدم منحة إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، عن تقديم منحة إعداد القيادات المجتمعية لمراكز الشباب، غدًا الخميس، بمركز شباب العمراوى الساعة العاشرة صباحاً و لمدة يوم واحد، ومن المقرر لهذه المنحة، أن تؤهل الشباب من سن 16سنة و حتى 35، ليكونوا قيادات بمراكز الشباب، وهمزة وصل بين مراكز الشباب والمديرية والوزارة.

ودعت مديرية الشباب والرياضة كل من يرغب في المشاركة، بتسديد مبلغ 10جنيهات للإدارة العامة للشباب بالدور الثالث بمبنى مديرية الشباب والرياضة بمنطقة سموحة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية ودعم مهارات الشباب، وتكوين قيادات شابة قادرة على دعم قاطرة التنمية وللاستغلال طاقات الشباب بشكل نافع للمجتمع.