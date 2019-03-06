video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تقدم منحة إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:03 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تقدم منحة إعداد القيادات المجتمعية بمراكز الشباب محافظة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، عن تقديم منحة إعداد القيادات المجتمعية لمراكز الشباب، غدًا الخميس، بمركز شباب العمراوى الساعة العاشرة صباحاً و لمدة يوم واحد، ومن المقرر لهذه المنحة، أن تؤهل الشباب من سن 16سنة و حتى 35، ليكونوا قيادات بمراكز الشباب، وهمزة وصل بين مراكز الشباب والمديرية والوزارة.
 
ودعت مديرية الشباب والرياضة كل من يرغب في المشاركة، بتسديد مبلغ 10جنيهات للإدارة العامة للشباب بالدور الثالث بمبنى مديرية الشباب والرياضة بمنطقة سموحة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية ودعم مهارات الشباب، وتكوين قيادات شابة قادرة على دعم قاطرة التنمية وللاستغلال طاقات الشباب بشكل نافع للمجتمع.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية: طرح المشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

مديريه الشباب

الشباب و الرياضه




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة