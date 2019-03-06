السيطرة على حريق نشب داخل شقة فى الشرقية دون إصابات

الشرقية- فتحية الديب

استيقظ عدد من سكان مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على صوت انفجار، وبالفحص تبين انهيار جدران شقة بالطابق الخامس بعقار بدائرة قسم ثانى الزقازيق عقب اندلاع حريق، ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد 4 سيارات ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجارى إخطار النيابة العامة.

تلقى اللوء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوى انفجار بعمارة سكنية أمام مدرسة الناصرية دائرة قسم ثانى الزقازيق.

وانتقل مأمور قسم ثانى الزقازيق، وقوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، وتبين من الفحص المبدئى حدوث تصدع بجدران الطابق الخامس بعقار أمام مدرسة الناصرية دائرة القسم، ناتج عن حدوث حريق بالشقة.

وتبين أن الشقة خالية من السكان، وقام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على النيران وإخمادها وجارى انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب حدوث النيران إذ كان ناتج عن انفجار مواسير الغاز أو حدوث ماس كهربائى بالشقة، وتبين أن العقار بطوابقة الخمسة بدون سكان فيما عدا الطابق الأول.

وأسفر الحادث عن تصدع الجدران بالشارع عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات كانت مركونة بجراج بجوار العقار، وجارى تحرير محضر بالواقعة.