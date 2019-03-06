"السياحة" تطالب بتحرى الدقة فى نشر الصور الخاصة بالجناح المصرى بمعرض برلين

كتبت آمال رسلان

طالبت وزارة السياحة وسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل نشر الأخبار والصور الخاصة بالجناح المصرى فى بورصة برلين للسياحة، والذى افتتحته اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم عدم صحة الصور التى تم تداولها من قبل بعض المواقع الإلكترونية، على أنها من داخل الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين المنعقدة خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى بالعاصمة الألمانية برلين، وأكدت الوزارة أن الصور التى تم تداولها لخريطة مصر غير صحيحة على الإطلاق.

وافتتحت اليوم الأربعاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية السوق الألمانية التى تعتبر من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر، مؤكدة على أهمية المشاركة فى هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيها كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة.