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السكة الحديد: توقيع عقد شراء 6 قطارات مكيفة جديدة خلال أيام

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 ص
السكة الحديد: توقيع عقد شراء 6 قطارات مكيفة جديدة خلال أيام قطار سكة حديد - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، انتهاء إجراءات الترسية على شركة تالجو الإسبانية، لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة للهيئة، كل منها عبارة عن وحدة واحدة، وأنه جرى الانتهاء من تجهيز العقود التى سيتم توقيعها بين الطرفين، متوقعة توقيع التعاقد خلال أيام.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة القطارات الـ6 تصل إلى 126 مليون يورو ممولة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، لافتة إلى أنه سيجرى توريد القطارات الـ6 خلال 18 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.


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