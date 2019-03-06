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السجن سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث "طلعت حرب"

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:10 م
السجن سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث "طلعت حرب" هيئة محكمة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل لـ"محمود إ" فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التى وقعت فى 22 يناير 2015.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد سعيد.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط ، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.


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