السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم بالمرج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بقتل شقيقتهما بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "رمضان ناجى" "سائق"، و"أحمد ناجى" "سائق"، و"رضا أحمد" "ربة منزل"، قتلا المجنى عليها "هدى ناجى" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "قطعة قماش"، وما أن ظفروا بها حتى وجه لها المتهم الأول عدة ضربات ووالى التعدى عليها بأن أطبق حول عنقها قطعة القماش، حال تواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا إصابتها التى أودت بحياتها.

كشفت تحريات محمد حمدى رئيس مباحث المرج أنها توصلت إلى أنه على إثر خلافات أسرية، احتجز المتهمين المجنى عليها بمكان الواقعة وقيدوها بسلسلة حديدية وتعدوا عليها بالضرب وعقب ذلك تولدت لدى المتهم الأول نية إزهاق روح المجنى عليها فتوجه رفقة المتهمين الثانى والثالثة إلى مكان احتجازها.