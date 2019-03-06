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"الزراعة" تضع حزمة إجراءات حول طرق رى وتسميد أشجار الرمان لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة" تضع حزمة إجراءات حول طرق رى وتسميد أشجار الرمان لزيادة الإنتاج أشجار الرمان
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية حول طرق التسميد والرى لأشجار الرمان لزيادة الإنتاج من المحصول خلال الشهر الجارى .

 

 وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من أهم العمليات الجيدة لمتابعة أشجار محصول الرمان خلال شهر مارس الجارى، الاهتمام بالتخلص من الحشائش ونواتج التقليم، والاهتمام بالرى المعتدل على حسب عمر الأشجار والظروف الجوية وعدم التعطيش وزيادة عدد الخراطيم بجوار الأشجار الكبيرة إلى عدد 2 خرطوم فى حالة الرى بالتنقيط.

 

وعن التسميد وطرق الرى، أضاف التقرير أن التسميد تحت نظام الرى بالتنقيط، الرية الأولى: 1.5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية: 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19، الرية الثالثة: 1.5 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة: 1 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر، بالإضافة إلى السماد الورقى يضاف رشاً عند ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى فى الصورة المخلبية على الأشجار مرة كل شهر تبعا للتوصيات.


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طرق تسميد الرمان

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