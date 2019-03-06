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الرئيس السنغالى: سأكون رئيسا لجميع السنغاليين

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:00 ص
الرئيس السنغالى: سأكون رئيسا لجميع السنغاليين الرئيس السنغالى ماكى صال
أ ش أ
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قال الرئيس السنغالى ماكى صال، إنه سيكون رئيسا لجميع السنغاليين، مشددًا على احترامه لجميع من صوت فى الانتخابات الرئاسية سواء له أو لمنافسيه.

وأضاف الرئيس المنتخب لفترة ثانية - فى خطاب أمس الثلاثاء بثه التليفزيون السنغالى - : "سأكون رئيسا لجميع السنغاليين ، لأن هذا هو العبء الذى يقع على عاتقى بموجب الدستور .. فى نظرى لم يكن هناك فائز ولا خاسر.. الآن بعد أن انتهت الحملة الانتخابية بالتأكيد أرى أنه لم يعد هناك ناخبين أو معسكرات تميزت بالألوان أو ترسيمها بخطوط حزبية.. لا أرى سوى معسكر واحد هو السنغال" 
وتابع : "أن هذا العقد الجديد من الثقة الذى أقدره يحفزنى على مضاعفة جهودى للقيام بما هو أكثر وأفضل .. كل صوت فى 24 فبراير سواء كان من الأغلبية الرئاسية أو من المعارضة، يستحق أن يُسمَع ويُحترم، لأنه يتمتع بنفس الحرية".


وكانت المحكمة الدستورية فى السنغال قد أقرت، فى وقت سابق اليوم، فوز ماكى صال بالانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الرابع والعشرين شهر فبراير الماضي، بنسبة تجاوزت الـ58% من إجمالى الناخبين.


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