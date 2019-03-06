الخارجية الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين المتواصل

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام الاحتلال الإسرائيلى وميليشيات المستوطنين المتكرر للمواقع الدينية، والمقامات الاسلامية فى المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، التى كان اخرها اقتحام مسجد النبى يونس فى حلحول شمال الخليل، ما ادى لإصابة العشرات بينهم اصابة بجروح خطيرة، اضافة الى اقتحام المقامات الاسلامية فى بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت وترويع سكان البلدة.

واكدت الوزارة فى بيان لها، اليوم الاربعاء، أن ما يقوم به الاحتلال من استباحة واقتحامات يومية وتنكيل بالفلسطينيين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، الهدف منه تعميق عمليات التهويد للاماكن الدينية وتوسيعها لضم اوسع مساحة ممكنة من الارض الفلسطينية وتغيير الواقع القانونى والتاريخى القائم بما يخدم رواية الاحتلال، اضافة الى محاولات اليمين الحاكم لجر ساحة الصراع نحو مربعات عنف وتوتر يستفيد منها أركان الحكم اليمينى فى سباقهم الانتخابى.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تبعات ونتائج الاقتحامات المتكررة، وتطالب المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال ومستوطنيه.