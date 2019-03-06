الخارجية الألمانية: طرد سفيرنا من كاراكاس تصعيد .. وأوروبا تدعم جوايدو

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انتقدت برلين طرد الحكومة الفنزويلية السفير الألمانى لديها محذرة من أن هذه الخطوة تستدعى تساؤلات ولا تؤدى إلى انفراج الوضع بل إلى مزيد من التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أثناء مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم /الأربعاء/ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أنه قرر استدعاء سفير برلين لدى كاراكاس دانييل مارتن كرينير إلى وطنه لإجراء مشاورات عقب إعلان الحكومة الفنزويلية عن قرارها طرد الدبلوماسى الألمانى.

وأشار ماس إلى أن السفير أدى "عملا رائعا" فى كاراكاس مضيفا أن إعلانه شخصية غير مرغوب فيها "قرار مبهم يؤدى إلى تصعيد الوضع بدلا من تخفيف التوتر". وقال وزير الخارجية الألمانى أن أوروبا تدعم خوان جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة فى فنزويلا.

وفى وقت لاحق من اليوم أمهلت الخارجية الفنزويلية السفير الألمانى 48 ساعة لمغادرة البلاد معللة ذلك بتدخله فى شؤونها الداخلية.