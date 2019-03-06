وقال سفير الفاتيكان فالديمار سوميرتاج - الذي يتوسط بين الجانبين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن خريطة الطريق تم إقرارها؛ تتويجا لمفاوضات استمرت خمسة أيام بين حكومة الرئيس دانيال أورتيجا والمعارضة الممثلة بـ"التحالف المدني للعدالة والديمقراطية".

ومنذ أبريل 2018، يواجه أورتيجا (73 عاما) - الذي يتولى السلطة منذ 2007 - احتجاجات شعبية تطالب برحليه تخللتها أعمال عنف أوقعت 325 قتيلا على الأقل، حسب منظمات حقوقية.

وبدأت هذه التظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت لحركة تطالب بتنحي الرئيس المتهم بإرساء الدكتاتورية، على الرغم من تراجع حكومته عن مشروع إصلاح نظام الضمان.

وفرضت الولايات المتحدة - في نوفمبر - عقوبات على أورتيجا وزوجته ونائبته ومستشاره للأمن القومي روزاريو موريللو.

ووصل أورتيجا إلى السلطة عام 1979 كقائد للمتمردين الساندينيين اليساريين الذين أطاحوا بدكتاتورية عائلة (سوموزا)، التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.

وترك السلطة عام 1990 ليعود إلى الرئاسة عام 2007، فيما تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في يناير 2022.