الحكومة توافق علي سعر أردب القمح ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 لدرجة 23

قال الدكتور علي مصيلحي،أنه تم الإتفاق علي سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 و655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .
وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القوات المسلحة لها الكثير من الخدمات المتعلقة بالأمن الغذائي، وهناك أكثر من مجال للتنسيق بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية .
وأكد أنه تم الإتفاق علي وضع استراتيجية للأمن الغذائي، موضحا أن دخول جهاز الخدمة الوطنية وإتاحتها للصوب يتيح وجود المحاصيل المختلفة في الأسواق ووصولها للمستهلك .
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بواسطة:
عبدالسميع البكرى
السعر غير عادل
يعنى الحكومة تشترى الاردب فى حوالى 35 دولار و نقاوة عالىة و القمح المحلى افضل مليون مرة من المستورد المشع و الحشرات و تقوم تستورده بجودة اقل و حشرات و تدبير عملة و طغط على الدولار و لا تلريد تشجيع زراعة القمح و نبقى فى دائرة مفرغة الى ما لا نهاية