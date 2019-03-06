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الحكومة توافق علي سعر أردب القمح ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 لدرجة 23

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:29 م
الحكومة توافق علي سعر أردب القمح ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 لدرجة 23 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور علي مصيلحي،أنه تم الإتفاق علي سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 و655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 . 
 
 
وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القوات المسلحة لها الكثير من الخدمات المتعلقة بالأمن الغذائي، وهناك أكثر من مجال للتنسيق بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية . 
 
 
وأكد أنه تم الإتفاق علي وضع استراتيجية للأمن الغذائي، موضحا أن دخول جهاز الخدمة الوطنية وإتاحتها للصوب يتيح وجود المحاصيل المختلفة في الأسواق ووصولها للمستهلك . 
 
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالسميع البكرى

السعر غير عادل

يعنى الحكومة تشترى الاردب فى حوالى 35 دولار  و نقاوة عالىة  و القمح المحلى افضل مليون مرة من المستورد المشع و الحشرات و تقوم   تستورده بجودة اقل و حشرات و تدبير عملة و طغط على الدولار و لا تلريد تشجيع زراعة القمح و نبقى فى دائرة مفرغة الى ما لا نهاية 

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