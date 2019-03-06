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الحبس سنتين لطالب هتك عرض طفلة والتسبب بحملها سفاحاً ببولاق الدكرور

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:39 م
الحبس سنتين لطالب هتك عرض طفلة والتسبب بحملها سفاحاً ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بيشوى إدوار بالحبس سنتين، لاتهامه بهتك عرض طفلة ببولاق الدكرور.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،  وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا و محمود عبد المنعم القرموطي و محمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.
 
وأسندت النيابة للمتهم بيشوى إدوار، طالب، تهمة هتك عرض الطفلة "س.ف"14 سنة، بغير قوة أو تهديد وذلك أثناء إقامة المجنى عليها ووالدتها لديهم بالمسكن، حيث استغل المتهم استغراق الجميع فى النوم، وواقع المجنى عليها برضاء منها داخل دورة المياة حتى حملت منه سفاحا على النحو المبين بالتحقيقات. 
 
 
 

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