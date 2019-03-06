الحبس المشدد 10 سنوات على فلاح بكفر الشيخ لحيازته أسلحة نارية ومخدرات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام ،بمعاقبة فلاح، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية، والعقاقير المخدرة بدون ترخيص،في أحداث القضية رقم 3101 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 577 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث الواقعة إلى الأول من فبراير 2018، عندما ضبطت مباحث البرلس "ع. أ.ح.ع"، 38 سنة، وبحيازته أسلحة نارية متنوعة، " بندقية آلية،وبندقية خرطوش، وطبنجة"، و86 طلقة نارية متنوعة، بغرض الاتجار، بالإضافة إلى عقار مخدر، وتحرر المحضر الازم ،وقررت النيايبة العامة بحبس المتهم وبعرضه على محكمة الجنايات، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات.