"الجيوشى للصلب": تكريم bt100 بمثابة جنى ثمار لمجهود الشركة

وجه طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، الشكر لمجموعة إعلام المصريين وجريدة اليوم السابع على الجهد الكبير المبذول فى إنجاح فعاليات حفل bt100، مؤكداً أن الكيانان يدعمان وبقوة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.

وتم خلال احتفالية bt100 التى أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تكريم طارق الجيوشى ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة فى الاقتصاد المصرى.

وجاء تكريم "الجيوشى" بعد الطفرة الصناعية التى حققتها مجموعة "الجيوشى للصلب" فى زيادة خطوط الإنتاج ومضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة ما ساهم بشكل أو بآخر فى زيادة نسب المعروض من حديد التسليح بالسوق المحلية.

وقال طارق الجيوشى، إن تكريمه خلال ذلك الحدث الهام بمثابة جنى ثمار المجهود الذى بذله فريق عمل "الجيوشى للصلب" خلال السنوات الأخيرة وساهمت فى مضاعفة الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن التكريم هو إنطلاقة جديدة لمضاعفة الجهود المبذولة بما يحقق تنمية صناعية حقيقية فى مصر تستطيع أن تغزو كافة الأسواق الخارجية بمنتجات مصرية قادرة على المنافسة بقوة.

وأكد "رئيس مجموعة الجيوشى للصلب"، أن bt 100 يُعد من أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية التى تشهدها مصر بفضل ما تضمه من كبار المسئولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية وحشد كبير من نجوم المجتمع والشخصيات العامة.

وأشار "الجيوشى"، إلى أن الاقتصاد المصرى يسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى وأن عالم الاقتصاد شهد منذ 3 سنوات أكبر برامج للاصلاح الاقتصاد والاجتماعى لبناء حياة اقتصادية خالية من المعوقات للعبور إلى العصر الحديث بالآليات التقدم والتفوق ويتضمن البرنامج هيكلة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحفيز الاستثمار، مشيداً بالدور الكبير للدولة لفتح أفاق جديدة للاستثمار فى كافة القطاعات.