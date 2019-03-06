video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرر مناطق فى "مسن القد" ويقتل 6 حوثيين

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:15 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق فى "مسن القد" ويقتل 6 حوثيين الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

واصلت قوات الجيش اليمنى ، بإسناد جوى من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء ، تقدمها الميدانى فى مديرية رازح بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى أقصى شمال اليمن.
وأفاد مصدر عسكرى يمنى فى تصريح أوردته قناة ( العربية الحدث) الإخبارية - بأن قوات الجيش حررت مناطق جديدة فى منطقة "مسن القد"، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثى خسائر بشرية كبيرة فى الأرواح والعتاد ، كما سيطرت نارياً على قرى "شعبان" و"غمار" و"معتق" و"سوار بنى معين" وجبل "الأذناب" فى ذات المنطقة.
وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية العديد من عناصر الميليشيا الحوثية ، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش اليمنى، مما أسفر عن مقتل 6 منهم، كما دمرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا فى المنطقة ذاتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيات الحوثى تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة غربى اليمن

أحمد الجار الله: قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات الحوثيين

قوات التحالف العربى تنفذ عملية إنزال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن

اليمن

الجيش اليمنى

الميليشيات الحوثية

اخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة