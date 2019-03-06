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الجناح المصرى ببورصة برلين للسياحة يجذب الزائرين

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:05 م
الجناح المصرى ببورصة برلين للسياحة يجذب الزائرين وزيرة السياحة والوفد المرافق
كتبت آمال رسلان
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أكدت وزارة السياحة أن الجناح المصرى فى بورصة برلين شهد إقبالا كبيرا من قبل المتواجدين، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أهمية السوق الألمانية التى تعتبر من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدة على أهمية المشاركة فى هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوى الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيها كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة فى قطاع السياحة.

 

وحضر الافتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

 

وقامت الوزيرة بجولة داخل الجناح مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر رحبوا خلالها بالعارضين المشاركين بالجناح، وكذلك المكان المخصص للترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعرض لقطات فيديو من داخل مشروع المتحف للدكتور زاهى حواس، كما يعرض "ماكيت" للمتحف وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبى للملك توت عنخ امون، وكرسى العرش الخاص، و قاموا بزيارة المنطقة المخصص لتقديم الطعام المصرى والتى لاقت إقبالا كبيرا من زوار المعرض.


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اليوم السابع بلس




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