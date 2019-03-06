video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الثلاثاء المقبل بدء تسليم 576 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:25 ص
الثلاثاء المقبل بدء تسليم 576 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 12/3/2019، وحتى يوم الإثنين 22/4/2019، تسليم 576 وحدة (24 عمارة)، أرقام (176 – 177 – 175 – 174 – 171 – 172 – 173 – 189 – 190 – 191 – 192 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 178 – 179 – 180 – 187 – 188 – 169 – 170) بموقع 2، بالمجاورة 34، بالمرحلة الثانية، والعمارة رقم 49، بموقع 2، بالمرحلة الأولى، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 12/3/2019 : 23/4/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 176، يوم الثلاثاء 12/3/2019، ووحدات العمارة رقم 177، يوم الأربعاء 13/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 14/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بهاتين العمارتين.

 وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 17/3/2019، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الإثنين 18/3/2019، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 19/3/2019، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الأربعاء 20/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 21/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 173، يوم الأحد 24/3/2019، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 25/3/2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 26/3/2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 27/3/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 28/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 31/3/2019، ووحدات العمارة رقم 182، يوم الإثنين 1/4/2019، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الثلاثاء 2/4/2019، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الأربعاء 3/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 4/4/2019 لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارت، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 185، يوم الأحد 7/4/2019، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الإثنين 8/4/2019، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الثلاثاء 9/4/2019، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الأربعاء 10/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 11/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 180، يوم الأحد 14/4/2019، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الإثنين 15/4/2019، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الثلاثاء 16/4/2019، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الأربعاء 17/4/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 170، يوم الأحد 21/4/2019، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 22/4/2019.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​

237961FE-A857-4E3B-B9E2-10EF6833479C
 

 

685C5870-786E-4C03-82DF-C540A6EC81F7
 

 

Slide29
 

 

Slide30
 

 

Slide31
 

 

Slide27
 

 

Slide28
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالم هيلز للتعمير تتحتفى بتكريم BT100 كالأكثر إبداعا وابتكارا فى مجال العقارات

وزاره الاسكان

دار مصر

مشروعات الاسكان

وحدات الاسكان

عاصم الجزار

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة