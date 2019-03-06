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التعليم توضح طبيعة امتحانات شهر مارس 2019 للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:35 ص
التعليم توضح طبيعة امتحانات شهر مارس 2019 للصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم رصد جدل كبير بسبب امتحان شهر مارس "التدريبى" للصف الأول الثانوى وأنه سيكون "إلكترونيا"، رغم معرفة ذلك منذ يناير الماضى، وقد عبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية فى بعض المدارس ولهذا يجب ملاحظة الآتى:
 
1) هذه هى التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".
2) من الضرورى أن نجرب النظام الإلكترونى للامتحانات قبل شهر مايو.
3) سوف نوزع SIM cards على كل الطلبة وبالتالى يصلهم الامتحان مهما كانت حالة التوصيلات فى المدرسة.
 
وأكد علن أن كل شئ مدروس والعمل على قدم وساق، ولا داعى إطلاقا لأى قلق أو ضجيج فقد فعلنا كل شئ للمساعدة وليس هناك شئ واحد يدعو للقلق.
 
 

 


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