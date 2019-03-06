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"التحول الرقمى وحماية البيانات" ندوة لاتحاد المحاسبين العرب.. السبت

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 ص
"التحول الرقمى وحماية البيانات" ندوة لاتحاد المحاسبين العرب.. السبت الدكتور فريد فوزى
كتب عبد الحليم سالم
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ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، يوم السبت المقبل ندوة حول "التحول الرقمى وحماية البيانات ومهنة المحاسبة والمراجعة وأهم الإصدارات الحديثة فى المعايير الدولية للتقارير المالية"

وقال الدكتور فريد فوزى نائب رئيس المجلس لـ"اليوم السابع"، إن الندوة تعقد تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث يشارك فيها نخبة مميزة من عدد من الدول العربية، ونحو 175 مشاركا من قيادات المال والأعمال.

وأضاف فريد فوزى، أن الندوة تتطرق إلى مهنة المراجعة ولائحة الاتحاد الأوروبى لحماية البيانات، وكذلك أهم الإصدارات الحديثة فى المعايير الدولية، إضافة إلى المراجعة الداخلية والتحول الرقمى ومخاطر التحول الرقمى.


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