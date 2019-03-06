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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:57 م
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التحفظ على 85 طن ملح سياحات و3 آلاف لتر سولار داخل مصنع بالإسكندرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:12 م
التحفظ على 85 طن ملح سياحات و3 آلاف لتر سولار داخل مصنع بالإسكندرية ملح - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 85 طن من ملح السياحات المحظور استخدامه فى تصنيع المواد الغذائية، و3 آلاف لتر سولار مدعم داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالغش التجارى وحيازة سلعة مدعمة دون أخذ تصريح من الجهات المختصة.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية اول، لتعبئة ملح الطعام لحيازة وتجمع ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وطحنه وتعبئته كمنتج نهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية مستخدماً اسمى شركتين متخصصتين فى المجال على خلاف الحقيقة.

 

تم عمل كمين ومداهمة المصنع ومالكه وبتفتيشه عثر 85 طن عبارة عن، 30 طن مستلزمات إنتاج ملح سياحات، و55 طن ملح طعام" معبأ منتج نهائى مدون تمهيدا لطرحه للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وباستكمال الفحص تبين تجميعه كمية قدرها 3000 لتر سولار مدعم من قبل الدول دون التعاقد مع الجهات المعنية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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