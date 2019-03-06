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البيئة تشكل فرق عمل لرفع تراكمات القمامة فى المحمودية بأسوان

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:01 م
البيئة تشكل فرق عمل لرفع تراكمات القمامة فى المحمودية بأسوان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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شكل الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان لجان متابعة وورديات عمل صباحية ومسائية، لمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال زيارتها للمحافظة الأسبوع الماضى، حيث وجهت بتكثيف الجهود بالتعاون مع المحافظة لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية  وتأهيل المدفن المحكوم، والإنهاء العاجل لأعمال منظومة المخلفات بالمدينة .

وتم تكليف لجان للمتابعة من فرق عمل متناوبة والتواجد فى مواقع الرصد بالمحطة الوسيطة تبعا لجدول زمنى ودعم فرق العمل المشكلة في نهاية يناير الماضى، وتم رفع تراكمات بسعة 3060 متر كما قامت الفرق العاملة بزيادة توسعة الطريق لتسهيل حركة المعدات ونقل التراكمات إلى الموقع المحدد ( المحجر المستنفذ)، بالإضافة إلى السيطرة على الأدخنة والانبعاثات الناتجة من اشتعال المخلفات بالمحطة، ومتابعة أعمال الرفع والتسوية.

وكانت وزيرة البيئة قد تفقدت الوضع البيئي للمحطة الوسيطة بالمحمودية خلال جولتها بأسوان الأحد الماضي، للتحقق من كفاءة المعدات التي تعمل على رفع المتولد اليومي والتخلص الآمن منه بيئيا، والوقوف على الكميات الفعلية للمتولد اليومي من المخلفات والتي تستقبلها المحطة على مدار اليوم ومدى التخلص الآمن منه أولا بأول، وعدد الأحياء التي يتولد عنها مخلفات يتم توجيهها لتلك المحطة الوسيطة .

 


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