البورصة تلغى العمليات على "راية" و"الكابلات" بعد عروض الشراء

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على سهمى راية القابضة للاستشارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بعد الإعلان عن عروض الشراء على الشركتين، وتعديل سعر الفتح الأولى ليصبح 5.260 جنيه للسهم، والثانية بقيمة 1.253 جنيه للسهم.

وأعلنت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها عرض شراء من شركة منى خير الدين وشركاها- الفرعونية للاستثمار العقارى لشراء حتى عدد 78.7 مليون سهم تمثل نسبة 36,7% من أسهم رأسمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول اللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بسعر نقدى يبلغ 5,53 جنيه للسهم الواحد.

كما أعلنت عن عرض شراء المقدم من تحالف كلا من شركة سمو للاستشارات وشركة فلوريش للاستثمار Flourish investment وشركة وادى للاستشارات، لشراء عدد 294 مليون سهم تمثل نسبة 41.46% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، والمكملة لنسبة 90 % بسعر نقدى 1.35 جنيه للسهم الواحد.