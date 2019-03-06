البورصة تغرم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بقيمة 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى، بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

فيما وافقت اللجنة، على نشر إعلان البيان المفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة من شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقرار تطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة والشقيقة عن طريق منح أسهم مجانية وذلك بما لا يتعدى نسبة 10% من إجمالى رأس المال المصدر للشركة والمخصص لهذا النظام خلال فترة سريانه، وذلك خلال 7 سنوات.