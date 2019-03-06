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البحوث الفلكية: اليوم ميلاد هلال شهر رجب فلكيًا والجمعة أول أيامه

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم ميلاد هلال شهر رجب فلكيًا والجمعة أول أيامه هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة وأربع دقائق مساء، بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم الأربعاء 19 من جمادى الآخر 1440 الموافق 6 مارس الجارى، وهو يوم الرؤية.

 

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار، ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا .

 

وكشف معهد الفلك أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ5 دقائق، وفى القاهرة بـ7 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 4 لـ8 دقائق .

 

وأوضح المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 2 و13 دقيقة ماعدا مقديشو التى يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداكار التى يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق وكذلك نواكشوط ولاجوس التى يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق .

 

وأكد المعهد وفق بيانه، أنه بذلك يكون غدًا الخميس 7 مارس الجارى هو المتمم لشهر جمادى الآخر لعام 1440 هجريا، وتكون غرة شهر رجب فلكيا يوم الجمعة المقبلة 8 مارس الجارى.

 


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