الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية فى المنوفية وبنى سويف (صور)

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء سمير أبو زامل مدير الأمن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى "الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن ، بحضور اللواء طارق عامر مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة ، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ، والعميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية .
وتضمن الاحتفال عدد من العروض والمناورات كفقرة الانقاذ من الدور الخامس نتيجة انهيار جزء من السلم ووجود طالبة محاصرة بالدور وقد تم الانقاذ عبر السلم الهيدروليكى ، وفقرة وصول بلاغ عن حريق ببعض المخلفات وتم التعامل معه ، وفقرة تسريب غاز من أنبوبة بوتاجاز وتم التعامل معها أيضا ، هذا وقد تم توزيع شهادات تقدير على مديرة المدرسة والطالبات المشاركات فى العروض المقدمة لما بذلهن من جهد فى التدريب والخروج بالاحتفالية بهذا الشكل المشرف .
وفي ذات السياق توجه الحضور إلى قسم شرطة الانقاذ النهرى ، حيث تم استعراض استعدادات قسم شرطة الإنقاذ النهري لمواجهه أي أزمة وكذا تم تقديم بعض العروض منها السير باللانشات بخط مستقيم وخطوط دائرية ، ومناورة القفز من داخل اللانشات ، ومناورة انقاذ بعض الاشخاص فى حالة حدوث السيول وكذا عرض نزول الغطاس تحت المياه وانتشال أحد الجثث فى حالة الحوادث .
ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث والأزمات وأكد على أن رجال الحماية المدنية أبطال لا يبالون الموت بل يواجهوه بشجاعة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية الثروات التى تمثل أسس النشاط والتقدم الاقتصادى والتنموى وحماية البيئة من أى كوارث .
ومن جانبه أشار اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية أن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية يعمل على تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحمايتهم وعرض قدرات ومهام وأقسام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال والتعريف بالجهود والتضحيات التى يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .
فيما أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي لحضور فاعليات الاحتفال الذى نظمته مديرية أمن بني سويف تحت شعار "سلامة الأطفال...مسئوليتنا" بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، والذي أقيم بقسم الإنقاذ النهري بكورنيش النيل،وذلك بحضوراللواء عاطف سلامة نائب مدير أمن بني سويف،والعميد عمرو عطية مدير إدارة الحماية المدنية ،و سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم،والمقدم هشام عبد الخالق مدير الانقاذ النهري ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وطلاب بعض المدارس
حيث تضمن الاحتفال العديد من الأنشطة التي شملت عروضا تدريبية تبرز أهمية ودور الحماية المدنية في إنقاذ المواطنين والسيطرة على الحوادث ،ومعرضا لأجهزة الكشف عن المفرقعات وروبوت التعامل مع الأجسام الغريبة وأعمال فرق الإنقاذ البرى والنهري وأجهزة إنقاذ وحماية المواطنين التي يتم استخدامها خلال عمليات الطوارئ والإنقاذ
ونقل السكرتير العام تهنئة المحافظ بهذه المناسبة الهامة لأسرة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ،مشيرا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تستهدف التركيز على زيادة الوعي لدي المواطنين بآليات مواجهة الطوارئ وخاصة حوادث الحريق في كافة المواقع والأماكن، منوها عن أهمية التنسيق المستمر مع الجهات والهيئات المختلفة لعقد ندوات وبرامج للتوعية بمبادئ الوقاية من المخاطر والسلامة الشخصية تجاه الحريق والإصابات،خاصة وأن الاحتفالية ضمن أهدافها توعية الأطفال وتلاميذ المدارس وغرس عدد من مفاهيم السلامة في سلوكيات ووجدان الطلائع
تجدر الإشارة إلى إن اليوم العالمي للحماية المدينة هو يوم عالمي تحتفل به الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية "في الأول من مارس" كل عام تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.
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