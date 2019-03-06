الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية فى المنوفية وبنى سويف (صور)

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء سمير أبو زامل مدير الأمن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى "الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن ، بحضور اللواء طارق عامر مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة ، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ، والعميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية .

وتضمن الاحتفال عدد من العروض والمناورات كفقرة الانقاذ من الدور الخامس نتيجة انهيار جزء من السلم ووجود طالبة محاصرة بالدور وقد تم الانقاذ عبر السلم الهيدروليكى ، وفقرة وصول بلاغ عن حريق ببعض المخلفات وتم التعامل معه ، وفقرة تسريب غاز من أنبوبة بوتاجاز وتم التعامل معها أيضا ، هذا وقد تم توزيع شهادات تقدير على مديرة المدرسة والطالبات المشاركات فى العروض المقدمة لما بذلهن من جهد فى التدريب والخروج بالاحتفالية بهذا الشكل المشرف .

وفي ذات السياق توجه الحضور إلى قسم شرطة الانقاذ النهرى ، حيث تم استعراض استعدادات قسم شرطة الإنقاذ النهري لمواجهه أي أزمة وكذا تم تقديم بعض العروض منها السير باللانشات بخط مستقيم وخطوط دائرية ، ومناورة القفز من داخل اللانشات ، ومناورة انقاذ بعض الاشخاص فى حالة حدوث السيول وكذا عرض نزول الغطاس تحت المياه وانتشال أحد الجثث فى حالة الحوادث .

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الكوارث والأزمات وأكد على أن رجال الحماية المدنية أبطال لا يبالون الموت بل يواجهوه بشجاعة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية الثروات التى تمثل أسس النشاط والتقدم الاقتصادى والتنموى وحماية البيئة من أى كوارث .

ومن جانبه أشار اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية أن الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية يعمل على تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحمايتهم وعرض قدرات ومهام وأقسام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال والتعريف بالجهود والتضحيات التى يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .